Disagi e lunghe code anche questa mattina, durante gli orari di punta di apertura e chiusura di scuole e uffici, lungo la zona alta di viale degli Atlantici, interessata da ieri dalle operazioni di potatura dei circa 300 pini che addobbano il viale principale della città, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli. Tante le auto in fila, considerando che gli automobilisti beneventani potevano circolare fino in via Tonina Ferrelli.

«Un altro giorno di ordinaria follia, con migliaia di beneventani intrappolati nel traffico. Qualcuno deve essersi convinto che nella nostra città non c’è gente che di buon mattino si reca al lavoro o porta i figli a scuola» il commento del consigliere di minoranza Luigi Diego Perifano. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi interventi di potatura sui “pinus pinea”.