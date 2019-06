Mercoledì 5 Giugno 2019, 19:42

Sono state avviate oggi le attività dell'impresa incaricata dal comune di Benevento per accertare e identificare le possibili cause della contaminazione da tetracloroetilene delle falde acquifere dei siti dove sono ubicati i pozzi di campo Mazzoni e Pezzapiana.«Attività che - si legge in una nota diramata da Palazzo Mosti - secondo l'impresa incaricata, l'Artea, non sono state avviate prima perché gli eventi climatici avversi, che hanno caratterizzato il mese di maggio, avrebbero potuto compromettere le risultanze. L'impresa ha anche comunicato che, preso atto dell'urgenza manifestata dall'Ente e per essere più celere nel programma di lavoro, avrebbe utilizzato due macchine perforatrici per consentire, sempre condizioni meteorologiche permettendo, di completare i previsti sondaggi entro il prossimo 20 giugno».