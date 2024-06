Un Teatro Romano affollato al limite della capienza imposta delle norme di sicurezza ha accolto la proclamazione della “sestina” finalista della 78° edizione del Premio Strega: come già accaduto in passato, si è deciso di fare spazio, tra i finalisti, anche ad un'opera pubblicata da una piccola casa editrice. La partecipazione del pubblico beneventano alle fasi finali del prestigioso premio letterario è andata crescendo nel corso degli anni tanto è vero che la distribuzione degli inviti (gratuiti) quest'anno si è esaurita in poco più di un'ora.

E se gli spettatori beneventani hanno confermato il gradimento per lo “Strega” in terra sannita, c'è da sottolineare che gli scrittori in gara, in particolare quelli che giungevano per la prima volta a Benevento, sono rimasti colpiti dall'imponenza dello storico “catino”, ancora più affascinante per il caloroso entusiasmo dei circa 1200 presenti.

Aspetti questi che sono stati sottolineati anche da Stefano Coletta, che ha condotto la serata nel pieno rispetto dei tempi imposti dal regista Renato Giordano per la diretta televisiva su Rai play. Coletta, prima e durante la serata culturale, ha fatto cenno alla bellezza del Teatro Romano e al suo «sentirsi a casa» in terra sannita. È toccato al sindaco Clemente Mastella aprire la serata prima della presentazione degli autori in gara. Mastella, oltre a sottolineare il legame tra il Premio Strega e la città di Benevento, ha detto che l'appuntamento con la proclamazione dei finalisti, che avviene solo da qualche anno a Benevento, è un momento importante nel panorama degli eventi culturali promossi dall'amministrazione comunale. E ha colto l'occasione per candidare ufficialmente la città a capitale italiana del libro per il prossimo anno: «Dopo il titolo di “Città che legge”, vista la programmazione culturale messa in campo credo che Benevento possa ottenere l'ambito riconoscimento».

A contendersi l'edizione 2024 del Premio saranno Donatella Di Pietrantonio con “L'età fragile” (Einaudi), Dario Voltolini con “Invernale” (La nave di Teseo), Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace” (Sellerio), Paolo Di Paolo con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), Raffaela Romagnolo con “Aggiustare l'universo” (Mondadori) e Tommaso Giartosio con “Autobiogrammatica” (Manimum fax). Gli altri autori in gara con i rispettivi libri erano Sonia Aggio con “Nella stanza dell'imperatore”(Fazi), Adrian N. Bravi con “Adelaida” (Nutrimenti), Antonella Lattanzi con “Cose che non si raccontano” ( Einaudi), Valentina Mirra con “Dalla stessa parte mi troverai” (Sem), Melissa Panarello con “Storia dei miei soldi” (Bompiani) e Daniele Rielli con “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli), sono stati presentati da Coletta.

Nel presentarli Coletta ha tirato fuori l'essenza dei testi con i motivi che hanno spinto gli autori a raccontare storie fantastiche o legate ad episodi di cronaca. I dodici autori sono sfilati sul palco in blocchi da quattro, intervallati dagli interventi del presidente di Fondazione Bellonci Giovanni Solimine e di Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti, e di Salvatore Pulignano per Bper Banca, con un minuto in più per Donatella Di Pietrantonio che solo pochi giorni fa si è aggiudicata il “Premio Strega Giovani” ottenendo il maggior numero di preferenze da ragazze e ragazzi tra in 16 e 18 anni. Al secondo e terzo posto di questa classifica la Lattanzi e la Valerio. Al termine della serata il seguitissimo spoglio dei voti (espressi dai votanti on line dal 15 maggio fino alle 12 del 5 giugno) con la proclamazione da parte della presidente della commissione Melania Mazzucco dei finalisti.