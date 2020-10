I carabinieri della Stazione di Cautano, a seguito di una segnalazione di un cittadino giunta al 112, sono intervenuti presso un ristorante in contrada Serra di Tocco Caudio, dove era stata segnalata una festa per una prima comunione alla quale partecipavano alcune decine di persone. In effetti, all'arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri della locale stazione si è potuto constatare un fuggi fuggi generale di persone dalla sala di ricevimento, mentre con il supporto di altro personale della stazione carabinieri di Vitulano, i militari sono riusciti a contenere i circa 30 invitati rimasti alla riunione conviviale.

Al padre della bimba festeggiata, organizzatore dell'evento, è stato contestata l'infrazione amministrativa di aver organizzato una cena con la partecipazione di persone estranee al proprio nucleo familiare, mentre il titolare del ristorante è stato sanzionato per aver consentito lo svolgimento della festa, in violazione dell'ordinanza regionale numero 79 del presidente della Regione Campania del 15 ottobre 2020 per il contenimento del contagio dal Covid-19. Al ristoratore è stata notificata, inoltre, l'ordinanza provvisoria di chiusura per 5 giorni.

