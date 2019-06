CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

Dopo la condanna a sedici anni di Silvio Sparandeo, 29enne di Benevento ritenuto l'omicida di Antonio Parrella 32 anni, deceduto in seguito alle ferite riportate durante una festa di compleanno nel luglio del 2107, ieri processo bis davanti al Gup Simonetta Rotili a carico di quattro imputati che secondo l'accusa avrebbero cercato di intralciare le indagini per ricostruire le fasi della lite finita in tragedia. Si tratta dei beneventani Umberto Sferruzzi, 30 anni, Gianluca Peluso, 28 anni, Michele Meoli, 28 anni, alla festa esibitosi come cantante, e di Francesco Napolitano, 52 anni, di Moiano. I quattro erano ritenuti responsabili di favoreggiamento per aver ostacolato, con le loro dichiarazioni, l'attività investigativa. In una precedente udienza il pm Francesco Sansobrino aveva confermato l'imputazione di favoreggiamento per Sferruzzi e aveva modificato l'imputazione in false informazioni agli inquirenti per gli altri tre: Peluso, Meoli e Napolitano. A loro si aggiunge Corrado Sparandeo, 32 anni, al quale è stata contestata solo la violazione della misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Sferruzzi, Peluso, Meoli e Napolitano subito dopo il ferimento di Parrella, poi deceduto all'ospedale Rummo, erano stati ascoltati dagli agenti della Squadra Mobile impegnati nel ricostruire l'accaduto per individuare chi aveva aggredito Parrella e provocato le ferite poi rivelatesi mortali.