Sono due i candidati per la Procura generale presso la Corte d'Appello di Napoli, proposti al plenum del Consiglio superiore della magistratura dalla commissione per gli incarichi direttivi, che oggi ha votato sulla nomina: Aldo Policastro, procuratore di Benevento, e Antonio Balsamo, sostituto pg della Cassazione. Per Policastro hanno votato i consiglieri togati Mirenda, Mazzola e Cosentino, mentre a favore di Balsamo si sono espressi il togato D'Auria e i laici Bianchini e Carbone.

Le due proposte arriveranno in plenum per il voto finale nelle prossime settimane. Aldo Policastro regge da otto anni la Procura di Benevento e quest'anno dovrebbe lasciare l'ufficio sannita per altro incarico. Ovviamente, in questo caso, si apre poi la corsa per la sua successione e nel frattempo le funzioni saranno svolte dal procuratore aggiunto. Nelle prossime settimane sarà possibile conoscere se Policastro verrà designato a Napoli e se, quindi, si creerà un vuoto a Benevento.