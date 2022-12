C'è l'appello al territorio di Maria Morgante, direttore generale del Rummo, affinché gli accessi in Pronto soccorso siano effettuati solo in caso di effettiva necessità. «L'influenza stagionale ha detto sta facendo aumentare a dismisura gli accessi in ospedale anche per pazienti che non dovrebbero proprio essere trattati nei reparti di emergenza. Mi riferisco ai codici bianchi e verdi che possono essere visitati e curati direttamente sul territorio. Per questo, rivolgo un appello ai professionisti che operano al di fuori del contesto ospedaliero, affinché ci si rivolga alla nostra unità dell'emergenza solo in caso di effettiva necessità. Stiamo lavorando su più fronti per cercare di migliorare i servizi ospedalieri, partendo proprio dal reclutamento del personale, la cui carenza rappresenta la nota dolente della nostra azienda ma anche dell'intero sistema sanitario regionale e nazionale. In queste ore è in corso il concorso per gli anestesisti che ha una valenza importante anche per la gestione delle sale operatorie».



Sono, infatti, 58 i partecipanti al concorso di Anestesia e rianimazione. Un numero congruo di candidati che consentirà all'ospedale di avere a disposizione una graduatoria propria da cui attingere in caso di necessità. Nell'incontro di ieri mattina con il personale dell'ospedale, nel corso del quale è stato presentato il calendario del 2023, la manager ha tracciato un bilancio dei primi 5 mesi trascorsi al Rummo e ha anticipato quello che sarà fatto nel prossimo anno.

«In questa fase ha spiegato la nostra priorità è decongestionare il Pronto soccorso, accelerando le dimissioni dei pazienti che arrivano in emergenza e sistemando nei reparti il prima possibile quelli da ricoverare. Stiamo provvedendo ad attivare subito nuovi posti letto in Medicina d'urgenza e in Ortopedia per poi continuare l'operazione con i reparti di Oncologia, Otorinolaringoiatria, Maxillofacciale, intanto, riapriremo anche l'unità operativa di Neurorianimazione con due soli posti letto che saranno potenziati non appena avremo il personale necessario». «Per il presidio ospedaliero di Sant'Agata de' Goti - ha aggiunto - procederemo, come in più occasioni ho affermato, con l'apertura di un centro di riabilitazione robotica e la realizzazione di un reparto di lungodegenza ma ci sarà anche la casa di comunità dell'Asl a completare l'erogazione dei servizi».



Temi caldi, quelli affrontati dalla Morgante, che si sono aggiunti all'argomento del giorno, ovvero la decisione del Governo di non rinnovare il provvedimento di erogazione della ricetta dematerializzata, in scadenza il 31 dicembre. Una decisione poi rivista nel corso della giornata con la proroga per un altro anno, che aveva fatto scalpore e aveva già allarmato i medici di famiglia sanniti, pronti a dare battaglia per evitare che uno dei pochi vantaggi conquistati per effetto del Covid si potesse perdere definitivamente. «Il governo dice Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine non poteva far altro che decidere in tal senso. La proroga del provvedimento che ci autorizza all'erogazione della ricetta dematerializzata, ci consente di ridurre l'affollamento nei nostri ambulatori, soprattutto in questo momento in cui l'influenza stagionale sta raggiungendo il picco massimo e il Covid non si può ancora considerare del tutto archiviato.È chiaro che ricominciare a ricevere i pazienti in studio per le ricette, oltre a creare assembramenti pericolosi, finirebbe per sottrarre tempo utile da destinare alle visite. L'invio della ricetta per mail è andato benissimo ma il vero obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare una ricetta dematerializzata definitiva che possa essere usufruita dal paziente solo attraverso l'esibizione in farmacia della tessera sanitaria elettronica, come già avviene in alcune regioni italiane, come il Veneto. L'auspicio è che questo anno di proroga serva alla Regione per poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico, vero sistema comodo per i medici e sicuro per i pazienti».