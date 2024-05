«Galilei-Vetrone», sale la tensione con la Rocca

Scuole e cantieri, l'istituto Galilei-Vetrone «boccia» con decisione le ultime indicazioni della Provincia, datate 8 maggio, in merito alla riallocazione di classi e laboratori durante i previsti lavori di parziale abbattimento e ricostruzione del plesso di piazza Risorgimento. Le motivazioni vengono riportate dettagliatamente in una nota a firma del dirigente scolastico Giovanni Marro che cita quanto deliberato da Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto.

Ai decisori della Rocca dei Rettori viene addebitato innanzitutto di aver completamente modificato, in peggio, le ipotesi emerse nelle diverse riunioni congiunte con gli altri istituti superiori interessati dal pacchetto di interventi, ovvero l'Alberti e il Giannone.

Nelle scelte operate - il trasferimento di tutti i corsi e i laboratori presso la nuova sede dell'istituto agrario "Vetrone" a Piano Cappelle -, obiettano dal "Galilei", non si è tenuto conto di criteri oggettivi quali la durata dei lavori; l’incidenza della presenza di laboratori rispetto alla tipologia di scuola; la mobilità degli studenti.

Peraltro, fa notare Marro per conto degli organi collegiali, «alcuni mesi fa è stata formulata una proposta dal nostro istituto per continuare ad ospitare le 22 classi di liceo scientifico nella parte non interessata all’abbattimento dell’immobile del “Galilei” di piazza Risorgimento.

Proposta vagliata e valutata per la sua fattibilità con i tecnici della Provincia, dopo vari sopralluoghi concordati ed eseguiti con i docenti professionisti dell’istituto. Le varie progettualità sono state corredate anche da un dettagliato piano costi presentato all’ente. Pertanto l’Istituto ha dimostrato l’assoluta disponibilità rispetto a lavori pur necessari».

Ora la doccia fredda rispetto alla quale sono chiamati a mobilitarsi sindacati, famiglie, studenti, docenti e personale Ata; e sono sollecitati a dare risposte oltre alla stessa Provincia il Comune capoluogo e il prefetto.