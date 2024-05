«Noi discriminati»: Galilei, studenti in piazza a Benevento

Istituto Galilei e nodo trasferimento, gli studenti scenderanno in piazza domani alle 9, sotto la Rocca dei Rettori per protestare contro quella che ritengono una disparità di trattamento, da parte della Provincia, rispetto ai «colleghi» dell'istituto Alberti e del liceo classico Giannone.

«Noi studenti del Galilei - si legge nell'appello diramato all'indomani del vertice in Provincia che non ha sortito gli effetti sperati - diciamo basta alle disuguaglianze. Giustizia, equità, uguaglianza: al giorno d’oggi si parla tanto di questi temi, forse non dando loro il giusto peso visto e considerato che sono rari i momenti in cui le parole si trasformano in fatti concreti. Siamo delusi dalle proposte che la Provincia e altri istituti hanno avanzato nei riguardi della nostraa scuola».

Dopo aver citato gli interventi che per più o meno tempo renderanno inutilizzabili, in tutto o in parte, gli edifici di Giannone, Alberti e Galilei, gli studenti dell'istituto guidato da Giovanni Marro (che a sua volta è intervenuto sulla questione con una nota) fanno presente che, nella distribuzione degli inevitabili disagi, «le difficoltà degli studenti del liceo classico saranno parziali e temporanee rispetto ai fastidi che questa situazione arrecherà agli alunni degli altri due istituti che si vedono obbligati a lasciare la loro postazione per un tempo non del tutto definito».

Esaminate le soluzioni prospettate dalla Provincia, gli studenti si chiedono: «Perché gli studenti del Galilei dovrebbero abbandonare la propria sede situata nel centro della città per lasciare posto ad altri? Gli alunni di altri istituti hanno maggior diritto di occupare la sede di Piazza Risorgimento rispetto ai ragazzi del Galilei che sono lì da 60 anni? Cosa hanno in più gli studenti di Giannone e Alberti per meritarsi il plesso centrale?».

Di qui la mobilitazione e l'appello «a genitori, insegnanti e chiunque abbia a cuore il loro istituto a partecipare alla protesta che si terrà domani a piazza Castello, Rocca dei Rettori alle 9».