Scuola da abbattere, prima il salvataggio dei nidi

Azione sinergica per salvare i nidi di passera d'Italia (Passer italiae) durante i lavori di demolizione dell'istituto «Le Streghe - Marco Polo» al rione Libertà. A lanciare l'allarme è stato Yuri Di Gioia, coordinatore della Rete ambientalisti e animalisti beneventani, il quale ha notato che diversi passeri volavano sulla sommità dell'edificio in questione e si infilavano al disotto della scossalina metallica che ricopriva il parapetto dell tetto piano, facendo presumere che avessero i nidi lì sotto.

Poi si è attivata la sezione locale della Lipu che ha allertato la Provincia, committente dei lavori in corso, e in particolare il direttore dei lavori, l'ingegnere Salvatore Minicozzi, il quale ha mostrato subito attenzione e sensibilità verso la problematica. Nel frattempo sono giunti sul posto gli agenti del Nucleo Carabinieri Forestale di Benevento, guidati dal comandante Ermanno Mazzone.

Dopo un confronto tra tutte le parti interessate è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, confrontatisi sia con i rappresentati della ditta sia con gli ambientalisti presenti per seguire le operazione di verifica ed eventualmente salvataggio dei nidi di passero, hanno agito con estrema professionalità su un cestello elevatore per raggiungere la sommità dell'edificio e tagliare la scossalina in determinati punti con un flessibile da taglio per poterla alzare a tratti e verificare se ci fossero nidi attivi di passera d'Italia.

Nidi ce ne erano, ma non erano occupati né da uova né da pulli, conseguentemente i lavori sono potuti riprendere.