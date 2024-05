Benevento, materiale parasanitario all'Ucraina: il console Kovalenko alla Rocca dei Rettori

Il Sannio conferma e rilancia il supporto alla popolazione ucraina, martoriata dalla guerra. In mattinata, infatti, Maksym Kovalenko, console generale d'Ucraina a Napoli, è stato ricevuto nella sala consiliaren della Rocca dei Rettori dal vice presidente della Provincia Alfonso Ciervo. Il diplomatico ha fatto tappa in città in occasione dell'iniziativa Confederazione Imprese Italia che, attraverso il suo segretario generale Carlos Sorrentino, ha voluto consegnare aiuti umanitari e materiale parasanitario destinati all'ospedale di Mykolaiv, in Ucraina.

Ciervo ha inoltre rinnovato al console Kovalenko la solidarietà incondizionata all'Ucraina e al suo popolo «che da due anni vive una tragica condizione di guerra a seguito dell'aggressione da parte della Russia». Alla consegna del materiale umanitario hanno partecipato per la Confederazione anche Biagio Cefalo e Domenico Letizia.