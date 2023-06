Viabilità e sosta, ok a "pacchetto" da 8 milioni

Opere pubbliche, il presidente della Provincia Nino Lombardi ha approvato una serie di provvedimenti, riguardanti la viabilità e la mobilità, per circa 8 milioni di euro. Via libera, in particolare, al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento di un movimento franoso sulla strada provinciale 32 (incrocio Palati – bivio Apice Vecchia) per un importo complessivo di 365.000 euro, Semaforo verde anche al progetto di fattibilità tecnico ed economico per lavori di adeguamento e di messa in sicurezza sulla strada provinciale n. 62 collegante i Comuni di Circello e Castelpagano per un importo complessivo di ben 6 milioni.



Approvata inoltre la rimodulazione del progetto di riqualificazione e sistemazione della ex statale 212 in territorio di Pietrelcina per un importo di 223.000 euro.

Dalla circolazione alla sosta: passa il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio automatizzato nel cortile interno dell’ex Caserma Guidoni a Benevento per una spesa di 1.290.000 euro.