Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

Assente alla seduta di ieri Christian Puggioni, ma aveva di certo un buon motivo: il portiere del Benevento si è laureato in Giurisprudenza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria discutendo una tesi dal titolo I diritti audiovisivi sugli eventi sportivi», relatrice la professoressa Angela Busacca. «Un momento particolare e di grande orgoglio per la formazione personale - ha spiegato Puggioni - che dedico alla mia famiglia, a mia madre e mio padre, che mi hanno sempre dato i giusti consigli. Anche a mia moglie e ai miei tre figli per il tempo sottratto loro a discapito degli studi».