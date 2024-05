Minori scomparsi, incontro tra polizia e studenti

In occasione della «Giornata Internazionale per i minori scomparsi», istituita in tributo alla scomparsa di Etan Patz a New York il 25 maggio 1979, la Questura di Benevento ha incontrato gli studenti dell’istituto superiore «Alberti» per illustrare l’iniziativa promossa dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato che ha messo a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo ed un segnalibro realizzati in collaborazione con la Direzione centrale per la Polizia scientifica e la sicurezza cibernetica.

L'obiettivo è aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia. All’incontro hanno partecipato il vice questore Vittorio Zampelli e il direttore tecnico superiore Gabriella Zitano che dopo la distribuzione del materiale informativo hanno fornito ai ragazzi indicazioni sulle possibili situazioni di pericolo che possono determinare la scomparsa di una persona minore e sulle misure da adottare per prevenire tale fenomeno.

È stata illustrata, inoltre, la nuova campagna informativa che la Polizia ha realizzato quest’anno insieme alla Fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi e a rischio, «Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112» per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino.

Per favorire le ricerche dei minori è disponibile il sito italiano per i bambini scomparsi https://it.globalmissingkids.org (accessibile anche da https://globalmissingkids.org/), gestito dal Servizio centrale anticrimine della Polizia, che è parte di una rete internazionale di 31 Paesi, coordinata dalla statunitense Icmec - International Center for Missing and Exploited Children. Inoltre è attivo il numero unico europeo 116000 - Linea telefonica diretta per i minori scomparsi affidato dal Ministero dell’Interno alla gestione della Fondazione Sos Telefono Azzurro.