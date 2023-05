Benevento, la giunta Mastella aderisce alla raccolta fondi per l'Emilia Romagna

«Benevento for Emilia Romagna». La Giunta comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella ha deliberato ieri l’adesione alla campagna di raccolta fondi avviata dell’Associazione nazionale Comuni italiani in segno di solidarietà verso le popolazioni alluvionate. Chi vorrà dare un sostegno potrà farlo avvalendosi del codice IBAN IT 20 N 06230 03202000057138452, con la causale «Per i Comuni colpiti».

Assegnato al settore Servizi al cittadino del Comune il compito di «sensibilizzare l’opinione pubblica e invogliarla a sostenere i territori e le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi», nonché di «organizzare un'efficace azione di comunicazione attraverso i diversi organi di informazione, mediante l’affissione di manifesti e la distribuzione di locandine».

L’esecutivo Mastella ha stabilito inoltre di «coinvolgere le associazioni locali di volontariato per un’azione congiunta e coordinata di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche con iniziative pubbliche utili a meglio veicolare l’invito alla solidarietà».