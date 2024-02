Benevento, arrestato 21enne: picchia lo zio e minaccia i carabinieri

Dopo aver aggredito e picchiato con pugni al volto lo zio, un giovane di 21 anni di Benevento si è rifugiato in casa dei genitori dove, in forte stato di agitazione, ha minacciato di uccidere tutta la sua famiglia e, all'arrivo dei carabinieri, ha afferrato un grosso coltello e li ha minacciati di morte.

Il giovane è stato bloccato ed arrestato dai militari per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Lo zio è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per la cura delle lesioni subite.