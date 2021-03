Benevento, raid contro l'assessore giallo sulle intimidazioni

Due episodi in 24 ore. Troppo ravvicinati per essere un accidente occasionale. E così ieri Alfredo Martignetti, assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune, si è recato dai carabinieri per denunciare gli sconosciuti autori dei ripetuti danneggiamenti alla propria auto. Lunedì sera il primo caso, con la fiancata del veicolo scalfita in lunghezza da una punta metallica. Stesso copione la sera dopo con analogo trattamento sull'altra fiancata, e in aggiunta la foratura di due pneumatici. In entrambi i casi la macchina era in sosta lungo via Salvator Rosa, nei pressi dello studio dell'assessore che svolge la professione di avvocato ed è stato anche componente del Consiglio dell'Ordine. Martignetti è entrato nell'esecutivo di Palazzo Mosti a ottobre, dopo una breve vacatio dell'incarico susseguita alle dimissioni di Oberdan Picucci. Ieri la giunta ha toccato l'argomento in apertura di seduta esprimendo, con il sindaco Mastella in testa, solidarietà all'assessore. In serata la solidarietà di «Noi Campani».



«Sulle prime non avevo dato eccessivo peso alla cosa - racconta Martignetti - Nel trovare l'auto con una portiera laterale rigata, lunedì sera, ho pensato a una bravata isolata della quale ero rimasto casualmente vittima. In una città può capitare a chiunque. Ieri sera (martedì, ndr) nel riprendere l'auto al termine del lavoro in studio, intorno alle 20,30, ho dovuto constatare che anche le portiere sull'altro lato erano state percorse da una punta metallica o quant'altro, danneggiandole pesantemente. E non solo: uno pneumatico era già a terra e un altro, sul medesimo lato guida, si stava sgonfiando gradualmente. Segno, evidentemente, che se fossi giunto solo qualche minuto prima forse sarei riuscito a individuare l'autore del gesto. Sono rincasato e questa mattina (ieri , ndr) ho denunciato i fatti». Inevitabile domandarsi: come spiegare quello che ha tutta l'aria di essere un raid premeditato e mirato contro la persona? «Me lo sono già chiesto ma fatico a trovare una risposta - replica Martignetti - Sono certo di non aver ricevuto minacce o avvertimenti né per ciò che concerne l'attività professionale, né per il mandato di amministratore. È una fase delicata per tanti e il settore del quale mi occupo tocca con mano quotidianamente le difficoltà di ampi settori dell'economia cittadina. Ma di qui a dire che possano esserci sospetti anche vaghi su possibili moventi o sugli autori, ce ne passa. Lascio il compito agli inquirenti ai quali ho affidato la mia testimonianza. Avuta la certezza che non si trattasse di una casualità, non ho esitato a sporgere denuncia. Talvolta si tende a non farlo per il timore di dover incorrere in qualche conseguenza o perdita di tempo. È un grave errore. Invito chiunque dovesse trovarsi nelle stesse condizioni a fare altrettanto perché è soltanto denunciando che si possono contrastare certi vili comportamenti».



E il pensiero non può che correre al 7 febbraio, quando un episodio ancor più grave riguardò l'auto familiare di Antonio Iadicicco, dirigente comunale responsabile di alcuni settori, commercio e attività produttive in primis, afferenti alle stesse deleghe assessorili di Martignetti: vettura in fiamme in piena notte nei pressi dell'abitazione (non fu esclusa la matrice dolosa). Ma l'assessore tende a escludere nessi causali tra i due eventi: «Sono portato a escludere legami tra i due fatti - afferma Martignetti - Non ho motivo di pensare che quanto accaduto a Iadicicco possa essere correlato a ciò che si è verificato nei miei confronti. Peraltro, non tutte le deleghe da me detenute coincidono con gli ambiti di responsabilità del dirigente. Per forma mentis tendo a escludere qualsivoglia ipotesi di rappresaglia o regolamento di conti. Qualsiasi divergenza può e deve essere discussa e risolta nell'ambito della dialettica. Pertanto, non saprei individuare un qualsiasi motivo che possa aver spinto a compiere un gesto simile».



