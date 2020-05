Tornano i roghi di auto in città. Dopo una tregua protrattasi per circa due mesi, peraltro coincisa con l'emergenza Covid-19, l'altra notte è stato appiccato un incendio, senza dubbio di matrice dolosa, che rappresenta il quarto attentato contro un rappresentate di commercio e i suoi familiari. L'incendio si è sviluppato poco dopo la mezzanotte in via Pio IX, in località San Vito, a pochi metri dall'Appia. Distrutta la vettura, una Kia Picanto, già finita nel mirino degli attentatori. L'auto risulta intestata al rappresentante di commercio anche se in uso a un figlio. A pochi metri dalla vettura è stata trovata una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile. Segno evidente che non lascia dubbi sulla matrice. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento che da dicembre stanno svolgendo indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, sugli atti intimidatori compiuti ai danni del rappresentante di commercio o di un parente.

I carabinieri hanno acquisito anche gli elementi in possesso della Questura. Gli inquirenti non escludono che nel mirino dell'attentatore (o attentatori) possa esserci un figlio del rappresentante di commercio, già noto alle forze dell'ordine. L'ultimo atto intimidatorio risale al 7 marzo: quella notte andò distrutta una Renault «Megane», in sosta in via Napoli, presso gli edifici denominati «palazzi blu», già finita nel mirino di un atto intimidatorio a metà dicembre. Poco prima dell'una la «Megane», intestata al rappresentante di commercio, era stata avvolta dalle fiamme. A dare l'allarme un figlio del proprietario dell'auto che, transitando in zona e vedendo le fiamme, aveva avvertito i vigili del fuoco. Sul posto i pompieri avevano domato le fiamme ma il veicolo andò completamente distrutto. Sul posto fu trovata una bottiglietta di plastica parzialmente distrutta dalle fiamme con tracce di liquido infiammabile. La stessa auto, il 13 dicembre dello scorso anno, era già finita nel mirino degli attentatori: a dare l'allarme fu il proprietario. In quella occasione era stata collocata una bomba carta posizionata in corrispondenza dello pneumatico posteriore. Dopo qualche secondo ci fu la deflagrazione che danneggiò anche un paraurti e la carrozzeria. Sul posto intervennero i carabinieri. Due giorni dopo un altro attentato, questa volta fallito, nei confronti del figlio del rappresentante. Una bomba carta, trovata intatta, fu collocata sotto la Kia Picanto, parcheggiata in via Pio IX, auto adoperata dal figlio. Il giovane era uscito della sua abitazione per raggiungere la vettura ma la sua attenzione fu attratta da un cilindretto metallico lungo una quindicina di centimetri da cui fuoriusciva una miccia, solo in parte bruciata. Nel cilindretto c'era dell'esplosivo. Erano intervenuti gli artificieri provenienti da Napoli che avevano poi disinnescato l'ordigno portandolo via per farlo successivamente brillare. Ora il quarto attentato e da ieri nuovo impulso alle indagini.

