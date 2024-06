Continua l'escalation di raid e furti nel Sannio. Questa volta l'allarme è scattato a Pontelandolfo, dove nella notte tra venerdì e sabato alcuni malviventi si sono intrufolati nella casa comunale, a palazzo Rinaldi, in pieno centro storico. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Valerio Testa, che ha parlato di balordi intrufolatisi furtivamente nella casa comunale.

L’attuale sede del Comune è anche la location dell’archivio storico del noto maestro e regista Ugo Gregoretti, che ottenne la cittadinanza onoraria. La sede storica del Comune, invece, è oggetto di lavori di ristrutturazione e ripristino, perciò il municipio era stato spostato presso il palazzo Rinaldi. «Nella scorsa notte - ha raccontato Testa - alcuni balordi si sono introdotti furtivamente all'interno della casa comunale, mettendo a soqquadro tutti gli uffici, sottraendo una manciata di soldi e verosimilmente dei documenti. Ho provveduto a sporgere immediatamente denuncia presso la locale stazione dei carabinieri, che ringrazio per il tempestivo intervento. Dinamiche e modalità del raid sono al vaglio delle autorità. Sicuro che le autorità competenti assicureranno alla giustizia questi delinquenti, rinnovo ai concittadini il mio fermo e determinato impegno per un’amministrazione sempre più onesta e trasparente».

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, i ladri avrebbero prima rovistato tra armadi e cassetti nelle diverse stanze del municipio, probabilmente alla ricerca di denaro. Ma alla fine hanno trovato poco o nulla e sono scappati con un magro bottino. Il danno maggiore, però, è rappresentato dall’aver messo sottosopra i documenti, perciò occorrerà un lavoro certosino di sistemazione dei vari uffici. Ma secondo gli amministratori, gli uffici saranno rimessi in ordine in poche ore e i dipendenti comunali potranno riprendere i loro incarichi in tranquillità e secondo la consuetudine ordinaria.

Nella stessa notte, però, i ladri hanno fatto visita anche a un autolavaggio, che ha subito solo danni. Potrebbe trattarsi della stessa banda che aveva effettuato l'incursione nella sede municipale.

Notizie che hanno turbato, naturalmente, non poco la serenità di una piccola comunità dove gli episodi criminali sono piuttosto rari. Ma in paese, in queste ore, non si parla d’altro. Tra l’altro, dopo l’annuncio del raid da parte del primo cittadino, non sono mancati i numerosi commenti di condanna sui social. Secondo alcuni «se verrà accertata la sparizione anche di documenti, ossia di atti d'ufficio, l'accaduto è molto preoccupante poiché riguarda documenti importanti». Altri ancora sostengono che «simili episodi delinquenziali, oltre a suscitare riprovazione e sdegno, devono rafforzare ancora di più nei cittadini il desiderio di legalità, onestà, moralità ad ogni livello sociale per la realizzazione di una società civilmente sana, pacifica e dignitosa per tutti».

Al tempo stesso, molti cittadini invocano il potenziamento della videosorveglianza per monitorare e controllare il territorio anche durante le ore notturne. Per qualche decennio addietro non si è registrata alcuna rapina grazie anche alle azioni di prevenzione messe in campo delle forze dell’ordine. Ma negli ultimi anni sono stati non pochi i furti perpetrati ai danni dei privati. «Spero che verranno presto identificati i malviventi – ha concluso il sindaco Testa - e pagheranno le conseguenze dei loro crimini».