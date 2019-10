Sabato 19 Ottobre 2019, 15:15

Emergono particolari sul caso di furto in appartamento avvenuto ieri in tarda serata in via Marmorale, a Benevento. Sarebbe di 100mila euro il bottino portato via dai ladri. Dopo aver forzato la portafinestra ed essersi introdotti in casa, i malviventi avrebbero aperto la cassaforte utilizzando una fiamma ossidrica e rubato gli oggetti in oro in essa custoditi. Un danno ingente, come riferito dalla proprietaria, una donna di 57 anni, ai carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del colpo.