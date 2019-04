Venerdì 19 Aprile 2019, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto nella notte in un supermercato aperto da poco a Benevento, in via dei Longobardi. Quattro individui con il volto travisato da passamontagna, intorno alle 23, sono entrati all'interno sfondando un vetro blindato con un piede di porco e rubato i soldi contenuti nelle casse. Il sistema di videosorveglianza ha dato l'allarme, ma quando gli uomini della squadra Volante sono arrivati sul posto dei quattro malviventi già non c'era più traccia. Sul posto anche gli agenti della Scientifica per i rilievi di routine.Al momento il proprietario del supermercato non ha saputo quantificare la somma. Il furto potrebbe essere collegato con il tentativo messo in atto la notte precedente al centro commerciale adiacente: i ladri stavano cercando di introdursi in una gioielleria praticando un buco dalla parete esterna, ma gli operai che stavano effettuando dei lavori all'interno li avevano messi in fuga. Chiaramente gli inquirenti stanno vagliando qualsiasi pista.