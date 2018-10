CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:00

Ieri davanti al Gup del Tribunale di Napoli il pubblico ministero della Dda Luigi Landolfi ha discusso la requisitoria nel processo con imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso, tutti coinvolti lo scorso 17 aprile nel blitz dei carabinieri di Maddaloni e della Guardia di finanza di Benevento. Tra gli imputati anche il finanziere Vincenzo Barbato Iannucci, 42 anni, di Castelevenere, in servizio a Solopaca. Il finanziere fu scarcerato dopo 13 giorni di carcere trascorsi in cella a Santa Maria Capua Vetere, fu scarcerato. I giudici del tribunale del Riesame di Napoli avevano accolto l'istanza presentata dal suo avvocato difensore, Antonio Leone, che aveva sottolineato ai magistrati «la carenza assoluta della gravità indiziaria» per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e tentata estorsione aggravata.