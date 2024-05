Benevento, riapre il teatro «De Simone»: subito in scena il mix di appuntamenti

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessora alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, e il presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci, annunciano in una nota che, in occasione della riapertura del Teatro Palazzo De Simone (la cui inaugurazione si terrà sabato 18, alle 12), il teatro sarà aperto al pubblico con diversi appuntamenti in scena a partire dalle 17: Teatro Abitato, un'idea di Renato Giordano, poesia, musica, prosa, danza e libri, Un palcoscenico per gli artisti sanniti, Arte in festa.

Gli organizzatori, nel frattempo, fanno sapere in una nota che la scaletta degli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero, sarà resa disponibile su cittaspettacolo.it e sulle pagine Facebook e Instagram @beneventocittaspettacolo.