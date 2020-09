Ambiente ed energia sempre più al centro del dibattito. Anche la presenza cittadina ieri del sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe L'Abbate si è trasformata in scenario per un nuovo botta e risposta sull'asse M5S-Mastella. L'esponente di governo ha incontrato in forma riservata l'industriale Cosimo Rummo, protagonista dell'accordo di filiera con Coldiretti per la produzione di pasta interamente «made in Sannio»: «Una ottima iniziativa che ha il nostro pieno sostegno - dice il sottosegratario - Crediamo negli accordi di filiera tanto da avervi investito già 40 milioni». Incontro molto cordiale anche nella testimonianza di Cosimo Rummo: «Abbiamo mostrato il planning presentato nei giorni scorsi in Coldiretti, ricevendo le sue congratulazioni. Il nostro marchio è in crescita e vuole puntare sempre più sulle aziende locali per garantire qualità del prodotto e sviluppo del territorio». Teatro del confronto il pastificio di Ponte Valentino. L'area nella quale potrebbero sorgere il biodigestore con inceneritore di Energreen e la centrale termoelettrica a gas Luminosa, i cui iter autorizzativi sono in capo rispettivamente a Regione e Governo. «Non entro nel merito delle procedure - dice il rappresentante ministeriale - Su Luminosa il Governo non adotterà mai provvedimenti che vadano a ledere il territorio». Si sbottonerà maggiormente qualche minuto più tardi nel faccia a faccia con Rummo: «Con la tua azienda rappresenti un'eccellenza per tutto il Meridione, non devi lasciare Benevento. Ma se davvero dovessi andare via - ha aggiunto L'Abbate con una boutade - ti ospiteremo volentieri dalle mie parti a Polignano a Mare».

LEGGI ANCHE Luana scomparsa in Campania da un mese: trovato il cadavere in un pozzo, accoltellata

Nel vivo delle questioni calde è entrato il deputato sannita Pasquale Maglione: «Bonavitacola afferma che De Luca è contrario al biodigestore? A parole De Luca è sempre contrario, ma poi fa l'esatto contrario. Sassinoro docet». Il parlamentare è sceso sul terreno di battaglia con Clemente Mastella che da giorni ribalta nel campo grillino, attraverso la centrale Luminosa, le accuse di fiancheggiamento dell'impianto Energreen: «Mastella prova a uscire dall'angolo con argomentazioni risibili alle quali è semplice replicare - dice Maglione - Una cosa è l'autorizzazione da dare a un impianto che ha appena avviato l'iter, come nel caso di Energreen in Regione, altra cosa è prendere atto della sussistenza di requisiti derivanti da un'autorizzazione rilasciata a Luminosa dieci anni fa. E quel via libera non lo diede il M5S ma lo schieramento politico in cui militava allora Mastella, il centrodestra. Sull'inceneritore che le aziende agroalimentari locali non vogliono, c'è tutta la possibilità di far valere la contrarietà politica, se davvero De Luca e Mastella sono contrari. Su Luminosa è più difficile trattandosi di autorizzazione già ottenuta. Ma farò tutto quanto possibile per evitare che il territorio venga danneggiato». E uno spiraglio potrebbe ancora esserci: «Il decreto direttoriale del ministero Sviluppo economico lascia impregiudicate le competenze del ministero Ambiente in materia di valutazione di impatto. Mi attiverò perché la verifica dei requisiti sia rigorosa e mi assumerò le responsabilità qualora la mia azione non dovesse sortire i risultati sperati». Bordate a Maglione da Noi Campani: «Mentre il ministro grillino Patuanelli autorizza l'inizio dei lavori della centrale a Ponte Valentino - rileva Molly Chiusolo - i grillini sanniti tentano maldestramente di attribuire presunte responsabilità al sindaco Mastella che, oltretutto, dal suo insediamento nel 2016 non ha ricevuto alcun atto o comunicazione che coinvolgesse il Comune. Un atteggiamento paradossale e farsesco». In mattinata era stato Potere al Popolo ad affrontare la questione nel corso di un punto stampa nei pressi della prefettura: «Siamo contrari ai mega impianti - dice Marcello Giulianini, candidato al Consiglio regionale - Altro che inceneritori e biodigestori. Il futuro del trattamento rifiuti sono i piccoli impianti a freddo». Sul tema anche Iv: «Ci sono dei lati oscuri sui quali solo il tempo farà chiarezza - dice il candidato Stefano Tremigliozzi - Nella remota eventualità che tale follia dovesse verificarsi ci mobiliteremo a centinaia contro quest'assurdità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA