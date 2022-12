Tre anni di tassa rifiuti non pagati, più alcuni arretrati e gli interessi. Totale: 2 milioni di euro abbondanti da liquidare alla Samte, società provinciale per il ciclo integrato dei rifiuti. Il contribuente con la maxicartella sul tavolo è Palazzo Mosti e il pensiero, come in ogni famiglia, non fa dormire sonni tranquilli. Anche e soprattutto tra le fila della maggioranza, da giorni alle prese con la spinosa partita legata al corposo debito fuori Bilancio da 1,1 milioni da riconoscere in Consiglio comunale entro la fine dell'anno, nell'ambito della proposta di transazione con Samte da 1.875.190 euro.

Un pronunciamento dal quale potrebbero discendere, almeno in linea teorica, responsabilità personali, ovvero patrimoniali, per i consiglieri che dovessero dare il proprio assenso. Il testo che circola da giorni con il numero 75 fa storcere il muso non soltanto ai contestatori professionali di minoranza. Qualche perplessità, per usare un eufemismo, trapela anche dall'altra parte dell'emiciclo consiliare. La vicenda è assai datata e si intreccia con il corto circuito patito dal ciclo integrato dei rifiuti nel Sannio dopo l'incendio dello Stir di Casalduni nel 2018. Chiusa già dal 2011 la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, i Comuni hanno dovuto cercare soluzioni alternative per il conferimento dell'indifferenziato. Ma la Samte ha continuato a fatturare macinando crediti e contenziosi con decine di enti locali convinti della ingiustizia, se non della insussistenza, dei crediti vantati. Querelle giudiziaria tuttora in corso con il Comune di Benevento sia in sede di giustizia amministrativa che civile, conflagrata nel decreto ingiuntivo da 1,5 milioni notificato il 21 dicembre 2021 a Palazzo Mosti. Somma alla quale vanno aggiunti i 426mila euro per l'anno 2021, i 113.223 euro degli interessi, e gli ulteriori oneri di legge per un conto finale esorbitante: 2.120.119 euro.



Attendere la conclusione delle controversie legali (ricorso al Consiglio di Stato e opposizione al decreto ingiuntivo) o concordare con Samte il pagamento di una somma ridotta? Dopo lunga riflessione, l'ente di via Annunziata ha optato per la via negoziale definendo con la società guidata da Domenico Mauro uno schema di accordo che smusserebbe le pendenze di oltre 200mila euro. Un risparmio per il Comune e una super iniezione di liquidità per Samte, che garantirebbe la spinta definitiva per l'uscita della procedura fallimentare della società provinciale. Un'opzione del tipo win-win, almeno in apparenza. Ma qualcuno che ci rimette in questa vicenda potrebbe esserci, ovvero i consiglieri comunali, verosimilmente di maggioranza, che daranno il proprio assenso alla delibera attesa in aula subito dopo Natale. I dubbi sorgono in particolare sul debito fuori Bilancio da 1.117.717 euro, ovvero la quota di passività della quale non c'è traccia nelle previsioni di spesa stilate tra il 2017 e il 2021 che si fermano a 757.427 euro.

Le perplessità si sono già manifestate nell'ultima seduta della commissione Bilancio che ha optato per il rinvio a domani. «Abbiamo chiesto l'audizione in commissione del dirigente delle Finanze Raffaele Ambrosio - spiega la presidente Annalisa Tomaciello Dell'Oste - Abbiamo acquisito i pareri dell'amministrativista Andrea Abbamonte e dell'Avvocatura comunale sugli aspetti giuridici della questione. Entrambi propendono per la strada della opportunità del riconoscimento del debito preceduto da titolo giuridico, in ragione del vantaggio economico derivante dalla transazione a fronte di un quadro normativo che prevede il pagamento della quota provinciale, malgrado la oggettiva eccezionalità della situazione. È però opportuno che i consiglieri abbiano il quadro completo delle informazioni». La partita si gioca su due lettere, la a e la e, ovvero le due fattispecie sancite dall'articolo 194 del testo unico enti locali che prevedono nel primo caso la legittimità del riconoscimento di debiti assistiti da titolo giudiziario, nel secondo la facoltà di riconoscerli quando si determina un vantaggio per l'ente. Vantaggio che nel caso di specie si rinviene nel risparmio derivante dalla transazione. Ma mentre nel caso del via libera ai sensi della lettera a si tratterebbe di fatto di un automatismo già attuato in mille altre occasioni, la lettera e potrebbe esporre i consiglieri, ma anche alcune figure della struttura, a futuri addebiti della Corte dei Conti. Ma potrebbe esserci una terza via rappresentata dal lodo Capuano:

«Esamineremo la questione in commissione e poi avremo un confronto in maggioranza - anticipa il consigliere comunale e neo vicepresidente della Provincia - Siamo tutti impegnati a risolvere la questione e non è in dubbio lo spirito di squadra. Personalmente ritengo sia applicabile l'istituto della variazione di Bilancio. Grazie al confronto troveremo la soluzione migliore».