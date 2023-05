Rifiuti, la Provincia di Benevento approva taglio della tassa

La Provincia di Benevento taglia, seppur di poco, la tassa rifiuti. Il presidente, Nino Lombardi, ha approvato il provvedimento che fissa, per l’anno in corso, a 6,50 euro per abitante il costo del segmento provinciale, riducendolo di 16 centesimi rispetto al 2022. La Samte è stata autorizzata a fatturare il costo a carico dei comuni con cadenza trimestrale.

«Ancora una volta - commenta Lombardi - per senso di responsabilità istituzionale e per amore del territorio, la Provincia è intervenuta ad assicurare le fondamenta economiche per la prosecuzione del ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio in attesa dell’avvio operativo delle attività dell’Ente d’Ambito Rifiuti.

La Provincia copre ancora una volta i costi relativi alla manutenzione delle discariche dismesse con fondi del proprio bilancio sottraendo investimenti ad altre attività sul territorio egualmente rilevanti. Ci auguriamo che quanto prima, con la supervisione e l’intervento della Regione Campania, si avvii, secondo il dettato previsto dalla legge regionale del 2016, la gestione del ciclo dei rifiuti a cura dell'Ente d'Ambito garantendo la qualità, l’efficacia, l’economicità e l’efficienza del servizio».

«La riduzione della tariffa - conclude il numero uno della Rocca dei Rettori -, unitamente al ritorno in bonis della Samte, sono testimonianza della correttezza e del rigore con il quale la Provincia ha amministrato e gestito l’intero comparto».