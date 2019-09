CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 09:45

LA DIFFERENZIATA Paolo Bocchino Nozze di vetro per la differenziata in città. A novembre la raccolta per materiali selezionati festeggerà i primi dieci anni di vita. Un traguardo celebrato con l'introduzione di un altro pezzo importante del servizio porta a porta, l'unico che ancora manca all'appello in città. A novembre, infatti, è previsto l'avvio operativo del prelievo domiciliare della frazione vetro che manderà in soffitta le attuali campane stradali, 150 raccoglitori che si trasformano...