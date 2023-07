Gli scavi in piazza Cardinal Pacca diventano terreno di un nuovo scontro politico: quello tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Al centro, il ricorso all'intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la richiesta delle risorse che consentirebbero di approfondire le indagini archeologiche nello slargo. Il parlamentare sannita, che ha presentato anche un'interrogazione in tal senso, ha annunciato di aver incassato l'impegno di Sangiuliano a finanziare la campagna di scavi. Notizia inoltrata attraverso una lettera anche al primo cittadino che però ha ribattuto sostenendo che allo stato l'unica cosa certa è l'interpellanza presentata al governo.

Nell'ambito dell'agenda per la valorizzazione del patrimonio culturale del Sannio, Rubano incontra il titolare del Mic, gli illustra il progetto di continuazione dello scavo e raccoglie da quest'ultimo l'impegno a garantire i fondi per la prosecuzione delle indagini in piazza Cardinal Pacca e a partecipare, più in generale, ad un progetto strategico di rilancio per il Sannio. «Il deputato è quanto fanno sapere dopo il faccia a faccia - ha illustrato al ministro il progetto di continuazione dello scavo archeologico dell'area di piazza Cardinal Pacca e la futura sistemazione ad area archeologica attrezzata, che a breve sarà trasmesso dal soprintendente ai Beni archeologici di Caserta e Benevento, Gennaro Leva, al ministero. Un piano per il quale il ministro Sangiuliano, accogliendo la richiesta del parlamentare, si è impegnato a garantire il finanziamento». Il deputato aggiunge: «Ne ho dato notizia anche al sindaco della città. Sono entusiasta per la concretezza con la quale sono state accolte le mie richieste».

Pronta la replica di Mastella che attraverso una lettera di riscontro, rispondendo alla missiva del parlamentare, scrive: «Le comunico che sarò ben lieto di ringraziare il ministro Sangiuliano per quanto farà. Per ora rimane agli atti solo la sua interrogazione parlamentare il cui contenuto è l'opposto della verità dei fatti». Nell'interrogazione parlamentare, che risale a qualche giorno addietro, il deputato forzista aveva esposto il progetto, la questione scavi e sottolineato la necessità di trovare finanziamenti per creare un parco archeologico.

«Durante i lavori - scrive Rubano - sono emersi diversi reperti di grande valore tra cui un mosaico di età romana e diverse tombe. Il progetto predisposto si è, dunque, rivelato totalmente sbagliato, inadeguato ed incompatibile con la valorizzazione di un'area di grande interesse archeologico. Mi domando come sia stato possibile per il Comune dare l'ok ad opere invasive in piazza Cardinal Pacca, e perché non è stato eseguito uno scavo archeologico preventivo su tutta l'area. Sarà necessario, di concerto con il ministro della Cultura Sangiuliano, trovare le risorse per finanziare ulteriori scavi e gettare le basi per la creazione di un parco archeologico».

Non è mancata la replica dei fedelissimi di Mastella, che da un lato colpiscono l'esponente forzista, dall'altro il Pd di Elly Schelin: «Forse - tuonano i capigruppo della maggioranza dell'ex guardasigilli - c'è un malinteso o è proprio che il Pd e le sinistre sannite sono annebbiati dai loro mai sopiti rancori: l'estate militante che la segreteria nazionale Schlein ha raccomandato di praticare sui territori per diventare un "bel problema" per le forze di governo, è tradotta dal Pd del Sannio e dai loro amici nel fiancheggiamento adulatorio accordato al parlamentare di Forza Italia Rubano e alle sue non certo epocali iniziative. Succede così che un annuncio - che per ora è solo tale - del deputato sannita di Fi corredato da una photo opportunity con il ministro Sangiuliano, sia salutato come una grande svolta per la storia archeologica e turistica della città».