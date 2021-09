Benevento, far rinascere il cinema Sos dalla via dell'Arco

Cercasi direttore per riaprire sala chiusa da anni. Il «Nuovo cinema paradiso» è al civico 35 di via Traiano e ha il nome che ogni beneventano conosce. Il San Marco è caduto nella voragine delle chiusure che ha risparmiato, per ora, solo i multisala. Ma il fascino che promana ancora dal luogo non si spegne e la fiammella della speranza è tenuta accesa da Erminio Dell'Oste, storico barista.

Lei è abituato ai caffé. Cosa c'entra con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati