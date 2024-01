Sospetto tentativo di truffa, doppio foglio di via

Foglio di via per due uomini residenti nel napoletano che ieri si aggiravano in modo sospetto, a bordo della loro auto, lungo Viale Principe di Napoli, dove pochi minuti prima era stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana.

Dalle verifiche è emerso che i due avevano numerosi precedenti per reati specifici contro la persona e il patrimonio e, in particolare, per truffa a persone anziane; peraltro non sono stati in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la loro presenza nel capoluogo all'equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che li ha fermati.

Il questore di Benevento ha disposto l’allontanamento immediato attraverso la misura preventiva del foglio di via obbligatorio per i due giovani che nei prossimi tre anni non potranno far ritorno nel capoluogo.