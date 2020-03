Dopo una tregua durata oltre un mese e mezzo, tornano i roghi d'auto in città. Ancora una volta un incendio ha coinvolto un veicolo in sosta al rione Libertà, che, tra i quartieri cittadini, è quello che vanta un maggior numero di auto distrutte o danneggiate dalle fiamme. L'altra notte intorno alle due un abitante di via Bonazzi ha allertato i vigili del fuoco segnalando che un'auto, una Fiat Marengo, di colore bianco, in sosta a pochi metri da un edificio, era avvolta delle fiamme. Il pronto intervento dei caschi rossi del comando provinciale ha evitato che le fiamme si propagassero a tutto l'abitacolo e coinvolgessero gli altri veicoli poco distanti. Distrutto il vano motore. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento.

LE INDAGINI

I militari hanno subito acquisito il parere dei vigili del fuoco che non avendo rinvenuto sul posto materiali incendiari non hanno escluso, tenuto conto anche della data d'immatricolazione remota dell'autovettura, che si potesse trattare di un guasto all'apparato elettrico. Ma l'ipotesi più gettonata è quella della matrice dolosa.

Il proprietario dell'auto, che abita poco distante dal luogo dove il veicolo era in sosta, è un quarantottenne, già noto alle forze dell'ordine. Ai carabinieri avrebbe escluso che possa trattarsi di un atto intimidatorio.

Il precedente rogo in città risale a metà gennaio quando un incendio divampò intorno alle 7. Danneggiata un'Audi in sosta in via Collevaccino, a pochi metri dal terminal degli autobus extraurbani. Le fiamme erano state appiccate presso la ruota anteriore sinistra dell'auto lasciata in sosta in uno spiazzo. Sul posto erano giunti vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri. Le indagini finora non hanno prodotto risultati concreti. Nel 2019 i roghi nel Sannio sono stati un centinaio. Una dozzina dall'inizio dell'anno.

e.m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA