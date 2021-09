È già ritorno tra i banchi: campanella in anteprima al convitto e alla «Torre»

Entusiasmo al convitto nazionale «Pietro Giannone» dove l'inno di Mameli e la bandiera italiana hanno accompagnato ieri la cerimonia per inaugurare l'anno scolastico, con due giorni di anticipo rispetto allo start ufficiale in Campania, previsto per mercoledì 15 settembre. «Insieme ce la faremo - ha esordito la dirigente dell'istituto, Marina Mupo -, abbiamo accumulato esperienza e ci impegneremo perché il dialogo educativo non debba mai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati