Natale, torna la stella sulla Rocca dei Rettori

Torna a splendere sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori di Benevento la «Stella cometa», installazione luminosa in acciaio e stoffa realizzata dal Maestro Mimmo Bozzi, scomparso nel 2009, e dai suoi allievi del liceo artistico cittadino; un simbolo delle festività da oltre 30 anni, che da qualche tempo si divide la scena con il vicino «Cantalbero», l'albero tecnologico che, dopo le prove generali di giovedì, da oggi è a pieno servizio con il suo repertorio di brani classici e contemporanei, in una città pienamente immersa, anche grazie alla bella giornata, nel clima natalizio.

E la musica sarà protagonista di "Incanto di Natale" anche domani. Alle 18 sono in programma due eventi in contemporanea: lungo il corso Garibaldi saranno di scena le sonorità popolari di "Araneis" mentre in piazza Federico Torre spazio alla tradizione con le antiche melodie delle zampogne.