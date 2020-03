Terzo atto intimidatorio nei confronti dei componenti di una famiglia che abita in città. La scorsa notte infatti è stata incendiata un'auto Renault «Megane» che era in sosta in via Napoli, presso quegli edifici denominati palazzi blu. Quest'auto era stata già destinataria di un atto intimidatorio a metà dicembre. Nei giorni seguenti altra intimidazione, con la collocazione di un rudimentale ordigno, rimasto inesploso, sotto l'auto di un figlio del proprietario della Renault. Poco prima dell'una la «Megane», intestata a un rappresentante di commercio 62enne, è stata avvolta dalle fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del proprietario dell'auto che, transitando in zona, ha visto le fiamme e ha avvertito i vigili del fuoco. Sul posto i pompieri hanno domato le fiamme ma non sono riusciti a far sì che il veicolo andasse competente distrutto. Sul posto anche gli agenti della volante, della squadra mobile e della polizia scientifica. È stata sequestrata una bottiglietta di plastica parzialmente distrutta dalle fiamme con all'interno tracce di liquido infiammabile.

Quindi nessun dubbio questa volta sulla natura dolosa. I destinatari di questi tre atti di intimidazione sono stati di nuovo ascoltati dagli inquirenti ma, al momento, nessuna certezza. Anche in questo caso si punta, attraverso alcune telecamere in servizio presso esercizi commerciali della zona, cercando di individuare l'auto con cui gli attentatori sono giunti sul posto e, dopo aver appiccato il fuoco, si sono dileguati.

I PRECEDENTI

Il 13 dicembre dello scorso anno la stessa auto era già finita nel mirino degli attentatori e a dare l'allarme era stato il proprietario, che lavora per una società che ha sede a Bologna. Era stata collocata una bomba carta posizionata in corrispondenza dello pneumatico posteriore del veicolo prima di accendere la miccia. Dopo qualche secondo c'era stata la deflagrazione che aveva danneggiato anche altre parti del veicolo, tra cui un paraurti e la carrozzeria. Sul posto per le indagini i carabinieri.

Due giorni dopo un attentato bis, questa volta fallito, nei confronti del figlio del rappresentante. La bomba carta, trovata intatta, era stata collocata sotto una Kia Picanto di colore grigio parcheggiata in via Pio Nono, una traversa della statale Appia in contrada San Vito. L'auto appartiene, appunto, al giovane di 28 anni.

Il giovane era uscito della sua abitazione per raggiungere l'auto che la sera precedente aveva parcheggiato in un piazzale adiacente, asfaltato e non delimitato e quindi di facile accesso. Subito la sua attenzione è stata attratta da un cilindretto metallico lungo una quindicina di centimetri da cui fuoriusciva una miccia, solo in parte bruciata. All'interno del cilindretto c'era dell'esplosivo.

Il giovane aveva subito avvertito la centrale operativa del 113. Sul posto erano giunti gli agenti della squadra volanti e i vigili del fuoco. Erano intervenuti gli artificieri provenienti da Napoli che giunti sul posto hanno disinnescato l'ordigno portandolo via per farlo successivamente brillare, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Francesco Sansobrino. Gli artificieri hanno potuto constatare che, all'interno del cilindretto, era stata collocata della polvere pirica e altro materiale esplodente. Il tutto confezionato in modo rudimentale. La notte del sei marzo c'e stato un altro rogo di auto sempre al rione Libertà in via Bonazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA