Al Rummo si apre uno spiraglio importante per l'incremento di personale nelle aree critiche, con nove candidati ammessi al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso. Si tratta di: Anna Maria Cerracchio, Graziella Cogliano, Matteo De Luca, Silvio De Luca, Veronica Maria Lanni, Andrea Liguori, Nadia Mascolini, Gabriella Poppa, Maria Soricelli.

L'iter concorsuale, avviato per sopperire alla necessità di personale medico, si sta incamminando verso un epilogo diverso rispetto al concorso indetto nello scorso mese di febbraio cui parteciparono solo quattro candidati che poi si persero per via. In quella fase, le speranze erano state disattese perché le aspettative erano quelle di ottenere una graduatoria concorsuale più nutrita da cui poter attingere personale in caso di necessità mentre, si riusciva a malapena a reintegrare i quattro medici che avevano rassegnato le dimissioni dai reparti dell'emergenza-urgenza.

A distanza di pochi mesi dal primo concorso, la situazione sembra essersi sovvertita completamente, sia per quanto riguarda la maggiore adesione dei medici, che per l'età dei partecipanti, decisamente più elevata rispetto alla prima volta. Dettagli che lasciano ben sperare sulla volontà dei dirigenti medici di prestare servizio nei reparti dell'emergenza dell'ospedale cittadino. Infatti, per il concorso che si farà a breve, le risorse umane hanno risposto in numero sufficiente per colmare la grave carenza di personale ancora in atto nell'area delle emergenze per cui, la struttura avrà a disposizione un elenco di medici più ampio cui attingere, in caso di ulteriore necessità.

La carenza di personale medico coinvolge, anche se in modo meno incisivo e determinante, gli altri reparti per cui, in alcuni momenti è diventato difficile, se non impossibile, assegnare ore nei reparti dell'emergenza-urgenza a medici di altre unità operative che avessero caratteristiche professionali adeguate per effettuare un turno in Pronto soccorso. Per fare un esempio pratico: i turni devono essere svolti da medici che prestano servizio nei reparti di Cardiologia, di Medicina interna, di Traumatologia, di Chirurgia e di discipline affini a quelle del personale dell'emergenza perché, quando arrivano pazienti in codice rosso, gli operatori devono essere perfettamente in grado di sopperire alle loro necessità dei pazienti e di intervenire nell'immediato, con decisione e competenza.

Una parziale soluzione al problema è stata fornita il decreto «Bollette» che ha previsto che le aziende del servizio sanitario nazionale, per fronteggiare le urgenze nei servizi di emergenza degli ospedali e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, avrebbero potuto incrementare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale, fino a 100 euro all'ora, contro i 60 normalmente erogati. La manager Maria Morgante non ha esitato ad attuare il provvedimento previsto dalla normativa, pagando di più gli straordinari e incentivando i medici titolari del servizio a potenziare il monte ore di prestazioni giornaliere. Contestualmente, è stata nominata la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami di Neurochirurgia. Concorso indetto per la copertura di due posti a tempo indeterminato, cui sono stati ammessi 18 candidati che consentiranno di reintegrare l'organico del reparto e di redigere una graduatoria di merito cui attingere in caso di necessità. Della commissione esaminatrice, presieduta da Giovanni Parbonetti, direttore del dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera, farà parte anche Giuseppe Catapano, attuale direttore dell'unità complessa di Neurochirurgia dell'ospedale del Mare, che torna al Rummo dove ha prestato la sua opera per oltre 15 anni. Intanto, l'azienda ospedaliera continua anche con le assunzioni di personale infermieristico con un avviso di mobilità per la copertura di dieci posti vacanti, nell'ottica di reintegrare tutte le categorie di personale sanitarie ancora carenti.