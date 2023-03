Cecatielli e "paccozze", i sapori sanniti in sala Koch al Senato

Ribalta romana per la "Sagra della paccozza" di Pesco Sannita e la "Sagra del cecatiello" di Paupisi. Stamattina nella sala Koch del Senato si è tenuta la cerimonia promossa dall'Unpli, l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, per il conferimento del marchio "Sagra di qualità" a 18 manifestazioni italiane tra cui, appunto, i due eventi enogastronomici made in Sannio, particolarmente radicati nella comunità locale e apprezzati da tanti visitatori.

Su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli, alla presenza del presidente dell'Unpli, Antonino La Spina, del consigliere del ministro delle Politiche agricole Angelo Rossi e del consigliere Enit, Sandro Pappalardo sono state presentate le manifestazioni certificate nel 2022 con un marchio attribuito al termine di un iter documentale e di rigorose verifiche sul campo, come prevede il disciplinare.





"Il marchio Sagra di qualità - ha spiegato La Spina - identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali". Le sagre certificate nel 2022 si aggiungono alle 27 che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2019 e alle 20 del 2020. In Campania ha ottenuto il riconoscimento anche la "Sagra dei fagioli" di Cellole.