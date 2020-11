Il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario regionale del partito in Campania Nicola Molteni hanno pagato la multa per il mancato uso della mascherina in occasione di un comizio a Benevento lo scorso 25 agosto durante la campagna elettorale per le regionali in Campania.

In quell'occasione Salvini, Molteni e altri dirigenti locali del Carroccio incontrarono simpatizzanti del partito in via Traiano senza indossare la mascherina. Il comportamento fu subito stigmatizzato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che annunciò una multa per il mancato uso del dispositivo di protezione individuale dopo le ore 18 e in presenza di assembramento, multa poi effettivamente elevata dalla Polizia locale. Oggi, a quanto si apprende, è arrivato il pagamento della multa che ammonta a 280 euro più spese di spedizione postale.

