CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'incendio allo Stir di Santa Maria Capua Vetere non si registrano emergenze per i Comuni sanniti che sversano i rifiuti indifferenziati nell'impianto casertano. Sia per il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, che per il primo cittadino di Airola, Michele Napoletano, «non ci sono comunicazioni di blocchi». A tenere banco, intanto, è sempre la vertenza Samte, dopo la drammatica protesta dell'operaio che minacciava di darsi fuoco.