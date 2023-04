Francesco ucciso in un incidente: conducente condannato

Non attenuerà il dolore immenso della perdita, non restituirà Francesco Sepe ai suoi splendidi 16 anni e alla sua famiglia, ma la sentenza di condanna per Massimiliano Corvelli, che nell'agosto del 2018 con la sua auto aveva investito il motorino su cui viaggiava il ragazzo, nei pressi di San Bartolomeo in Galdo, quantomeno ripristinerà nei genitori la fiducia in una giustizia che hanno dovuto attendere a lungo.

Corvelli oggi è stato condannato a 3 anni di detenzione e all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici; gli è stata inoltre revocata la patente e dovrà pagare il risarcimento dei danni ai genitori, a partire da una provvisionale di 20mila euro.

Francesco era deceduto dopo 7 giorni di coma, per la gravità delle ferite riportate nell'incidente. L'intera comunità fortorina si era fermata per tributargli l’estremo saluto: da Campobasso erano giunti in autobus i compagni di scuola e i docenti dell'istituto superiore per odontotecnici che il ragazzo frequentava. Gli stessi compagni avevano portato a spalla la bianca bara avvolta da fiori e sciarpe del Napoli, la squadra amata dal giovane. A celebrare il rito funebre era l’arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca, assistito dal suo vice don Franco Iampietro, ex parroco del capoluogo fortorino,