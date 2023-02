San Giorgio del Sannio, la dosi di droga nascoste in uno pneumatico di Formula 1

Nascondeva la droga in uno pneumatico di Formula 1 conservato nella sua camera. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a San Giorgio del Sannio (Benevento) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un 27enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

I militari, impegnati nei servizi di controllo del territorio intensificati da diversi giorni a seguito di furti perpetrati nei comuni di Calvi e San Giorgio del Sannio, hanno controllato un'auto sospetta con due persone a bordo. Notato l'atteggiamento e la condotta nervosa del conducente, un 32enne del luogo, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti perquisendo il veicolo, trovando così nel vano portaoggetti della portiera uno spinello e, nascosto tra la leva del cambio e il sedile guida, un involucro con all'interno 2,5 grammi di marijuana.

Sono state così perquisite anche le rispettive abitazioni; in quella del 32enne sono stati trovati 80 grammi di marijuana contenuti in due grossi barattoli in vetro nascosti in uno pneumatico collocato nella camera da letto, 4 grammi di hashish in un involucro, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 4.400 euro in banconote di vario taglio. Nell'abitazione del passeggero, un 27enne anch'egli della zona, è stato ritrovato un recipiente in vetro contenente un grammo circa di marijuana.