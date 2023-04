Sanità, dibattito in vista del Consiglio aperto

Sanità, a Palazzo Mosti si è tenuto un tavolo propedeutico al Consiglio comunale aperto in agenda a maggio per mettere in evidenza i punti di forza e soprattutti le falle dell'attuale assetto. Hanno fornito contributi al dibattito che si svolgerà in aula Giovanni Pietro Ianniello e Luca Milano (Ordine dei Medici), Massimo Procaccini e Francesca Olivieri (Ordine degli Infermieri), Guido Quici (Cimo-FesMed), Domenico Raffa e Pompeo Taddeo (Cgil Fp), Massimo Imparato e Sonia Petrucciani (Cisl Fp).

«Abbiamo esaminato - spiega il consigliere delegato dal sindaco Mastella alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis - alcune problematiche relative all'ospedale, ai problemi riscontrati dall'utenza, alla rete d'emergenza. Naturalmente gli ordini professionali e le sigle sindacali hanno fatto notare pericoli incipienti e problemi di vecchia data, quali la carenza di personale e la scarsità di risorse, oltre ad un unanime messaggio di difesa e potenziamento dei presidi ospedalieri cittadini. Sono soddisfatto che al tavolo abbiano partecipato con spirito costruttivo anche esponenti di opposizione. Abbiamo raccolto informazioni ed elementi utili verso il dibattito in agenda a maggio».