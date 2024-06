Non solo «grandi speranze» ma anche qualche perplessità si affacciano sul percorso che porta la via Appia verso New Delhi, dove il prossimo luglio è idealmente attesa per il prestigioso riconoscimento Unesco. In particolare, a sollevare interrogativi è l’esclusione della città di Montesarchio e del Museo Caudino, unico museo statale della provincia, dal dossier di candidatura.

Fatto che, naturalmente, non esclude l’appartenenza di fatto della città e dei reperti del museo dall’eredità storica della «Regina Viarum», ma che pone il tema legato alla promozione del tracciato bimillenario prossimo al riconoscimento. Enzo Zuccaro, direttore del Museo Caudino (Mansc), esprime sorpresa per la mancata considerazione del museo nell'iter di valutazione: «Il Museo Caudino di Montesarchio non è rientrato nei sopralluoghi previsti dal processo di candidatura della via Appia a Patrimonio Unesco, nonostante il tracciato dell’Appia passi proprio attraverso Montesarchio», rileva. «È inconsueto che un’istituzione culturale pubblica di tale rilevanza, non sia stata coinvolta appieno in questa iniziativa. Immagino che la ragione di questa esclusione possa essere simile a quella che ha finora ostacolato la valorizzazione completa del nostro sito. Ad ogni modo, riteniamo sia imprescindibile includere il Museo Caudino in qualsiasi progetto di valorizzazione della via Appia. Come affermato da Viespoli nel corso della visita del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il nostro Museo rappresenta un'eccellenza del territorio, registrando più visitatori del Museo del Sannio. Un risultato ottenuto con grande sforzo da quando sono arrivato alla direzione, nell’ottobre del 2021, quando il numero dei visitatori era nettamente inferiore. Ora, coinvolgere pienamente il Museo Caudino è essenziale per un riconoscimento Unesco che abbia senso e valore per tutto il territorio. Per ottenere questo risultato, però, non basta conquistare questo ‘titolo’, ma occorre una spinta degli attori istituzionali del territorio. Bisogna fare rete. Il significato vero di questo riconoscimento è la promozione di tutti i luoghi di interesse che si innestano sul tracciato della via Appia».

Visione condivisa anche dal sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che rivendica l'importanza di includere tutti i siti culturali della Valle Caudina per una valorizzazione completa del patrimonio della Via Appia. «Ho appreso dalla stampa la visita, lo scorso settembre, dell’organo tecnico consultivo dell’Unesco - afferma - ma non mi risulta che Montesarchio - benché accolga un ampio tracciato della via consolare - sia stata inclusa nei sopralluoghi. È giusto ricordare che il comune che rappresento è un po' il baricentro della valle caudina. Quindi non si può escludere una realtà così significativa dal progetto. La valle caudina, con il segmento di Appia che attraversa Arpaia, Forchia, Paolisi, Bonea, Rotondi e Cervinara, peraltro ha il potenziale per diventare un elemento trainante nella realizzazione del sogno della Città Caudina. Mi auguro che questo riconoscimento possa essere un ulteriore stimolo per i comuni della valle a unirsi e collaborare. Lunedì (domani ndr) nel corso della riunione dei comuni della valle, condividerò questa notizia con i colleghi amministratori, affinché possiamo tutti insieme sostenere e valorizzare il nostro territorio. Pur comprendendo eventuali esigenze tecniche - aggiunge il sindaco - mi risulta incomprensibile che Montesarchio, con le sue potenzialità e il suo significativo tratto di Appia, sia stata ignorata. Accogliamo con favore l'idea del riconoscimento, ma è necessario un coinvolgimento più inclusivo e rappresentativo per il successo del progetto».

Dunque, mentre la pratica del riconoscimento Unesco della Via Appia procede verso il risultato atteso, si apre un’altra partita. Quella di una creazione di una rete ampia e condivisa, pronta a investire nella promozione dell'area nel suo complesso. Una rete che dovrebbe avere la capacità di includere tutte le realtà culturali e le testimonianze presenti lungo il tracciato della «Regina Viarum», senza esclusioni.