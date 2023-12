Natale, bus gratis, Fit Cisl: «Iniziativa positiva che va resa strutturale»

«La proposta fatta dal Comune di Benevento va accolta sicuramente in maniera positiva perché va a vantaggio della collettività e incentiva l'utilizzo del trasporto pubblico a discapito dei mezzi privati». Lo dice Edoardo Marra della segreteria provinciale Irpinia-Sannio della Fit Cisl, commentando la decisione di prevedere bus gratuiti in città tra Natale e Capodanno.

«Come Fit-Cisl siamo stati sin da subito favorevoli - spiega Marra -. Quando si tratta di iniziative del genere, a favore della collettività e che incentivano l’utilizzo del mezzo pubblico, non possiamo che essere d'accordo. Anzi, auspichiamo che sia soltanto l’inizio di un percorso che porti a garantire maggiori servizi e di qualità, contribuendo anche a far crescere l'occupazione e riducendo l'inquinamento atmosferico. Ci auguriamo che, per il futuro, il Comune possa rendere strutturale questa iniziativa, concordando insieme le modalità più adatte».