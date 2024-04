Benevento, filiera vitivinicola sannita in salsa digital: svolta con il progetto Isbav

Tracciabilità totale dalla vigna alla tavola. Il Sannio Consorzio Tutela Vini scende in campo, in partnership con diverse altre realtà, con il progetto Isbav, dedicato alla trasformazione digitale della filiera vitivinicola sannita, dove la tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui produciamo e consumiamo il vino. L'obiettivo dichiarato è dare vita a uno studio per un sistema completo di tracciabilità, garantendo la massima trasparenza e sicurezza per ogni bottiglia che arriva sulle tavole. Grazie alla potenza della blockchain e dei Qr code unici, si potrà avere accesso immediato a informazioni dettagliate sulla provenienza, la qualità e le caratteristiche del vino, direttamente dallo smartphone.

Si punta anche alla protezione dalla contraffazione con Rfid Anti-Tampering. Questa tecnologia garantisce l'autenticità di ogni bottiglia, proteggendo i prodotti dalle frodi alimentari e preservando la tipicità dei vini.

Inoltre, attraverso l'Internet delle cose e l'intelligenza artificiale, è in via di sviluppo un sistema avanzato di supporto alle decisioni per ottimizzare la gestione della produzione e dello stoccaggio, garantendo una qualità costante in ogni bottiglia.