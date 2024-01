Iacovella: «Rifiuti, non estrometteremo i privati»

L'Ente d'ambito non ha mai avuto intenzione di estromettere dal ciclo integrato di gestione dei rifiuti le ditte private operanti nel territorio di riferimento: lo puntualizza in una nota Pasquale Iacovella, presidente dell'organismo, aggiungendo che «il Consiglio d’Ambito ha solo assunto i necessari atti per dare corretto seguito ad una precisa disposizione legislativa nazionale che assegna in via esclusiva agli ambiti territoriali la gestione associata del ciclo dei rifiuti, destituendo i Comuni e le Province da tali competenze. La scelta del Consiglio di affidare - a regime - la gestione del ciclo ad un soggetto di natura pubblica, peraltro costituito dagli stessi Comuni che ad oggi gestiscono il ciclo,rappresenta la migliore soluzione possibile anche ai fini della tutela dell’utenza e della salvaguardia delle performance di raccolta differenziata raggiunte».

Tuttavia per quanto attiene il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni, l’Ente d’Ambito «provvederà all’affidamento della gestione associata a soggetti privati previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica per ogni SubAmbito: il soggetto affidatario, pertanto, non espleterà più il servizio per ambiti territoriali corrispondenti agli ambiti comunali, ma per singolo Sad e non dovrà più rapportarsi con il singolo comune per l’espletamento dei servizi di raccolta, ma con l’Ente d'Ambito».

«Appare quindi di tutta evidenza che non vi sia alcuna estromissione delle ditte private ad oggi operati sul mercato. Le medesime ditte - sottolinea Iacovella dovranno confrontarsi con il mercato e dimostrare le proprie capacità di crescita organizzativa e gestionale su ambiti territoriali più ampi e non sul singolo comune, ma l’aspetto della gestione associata è una prescrizione legislativa imprescindibile e rappresenta anche una delle azioni fondamentali ai fini dell’efficientamento del sistema e della riduzione dei costi a carico dell’utenza».