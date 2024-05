Benevento, nel Sannio fondi per undici nuovi asilo nido

Undici nuovi asili nido saranno creati nel Sannio. Ad annunciarlo è il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, commentando l’emanazione del decreto con il quale il ministro dell’Istruzione e del Merito ha liberato 734,9 milioni di euro di fondi per un nuovo Piano per gli asili nido riservato alla fascia d'età 0-2 anni.

Di questa somma, 8,5 milioni di euro spetteranno alla provincia di Benevento. Nel dettaglio a Benevento città 2,5 milioni di euro, a Sant’Agata de’ Goti poco più di un milione, a Montesarchio 720mila euro, ad Airola 672mila euro, a San Bartolomeo in Galdo 576mila euro, a Torrecuso 576mila euro e a Faicchio, San Leucio del Sannio, Arpaia, Foglianise e Guardia Sanframondi 480mila euro.

«Questo Governo - ha dichiarato il senatore Matera - sta dimostrando in modo concreto e fattuale la sua vicinanza agli italiani e attenzione per il Meridione e per il Sannio. La provincia di Benevento vede ben undici Comuni finanziati per un totale di 8,5 milioni di euro che si tradurranno in un incremento complessivo, in termini di disponibilità, di 356 posti di asilo nido. Si va ad offrire un supporto fondamentale alle famiglie, specie a quelle con entrambi i genitori lavoratori». «Per il nostro territorio – ha concluso Matera – si tratta di un segnale vero e concreto».