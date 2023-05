Benevento, Sannio super nella ginnastica ritmica: 25 atlete si laureano campionesse

Pioggia di medaglie ai Campionati nazionali svoltisi a Montecatini, dal 21 al 25 aprile, per la società Nigrìsoli di San Giorgio del Sannio, guidata dalle allenatrici Serena Avallone e Andrea Russo. Le atlete sannite si sono distinte, tra oltre 1.200 partecipanti provenienti da tutte le regioni d'Italia, per tecnica e capacità di trionfare in pedana. Cinque giorni di gare affrontati con grinta e determinazione, che hanno permesso alla Nigrìsoli di dominare le classifiche e conquistare in molte occasioni il gradino più alto del podio.

Ben 25 atlete si sono laureate campionesse italiane nelle varie specialità tra corpo libero, cerchio, palla e nastro, conquistando 35 ori suddivisi tra le serie C, B e Silver LD. Tante anche le medaglie d'argento (16) e di bronzo (10) e premi speciali per le migliori esecuzioni tecniche nella sezione Coreografico. «Abbiamo assistito a una performance sportiva lodevole – dicono le allenatrici - frutto di anni di preparazione e lunghe sedute di allenamenti giornalieri, spesso compresi di giorni festivi. Le nostre atlete infatti seguono un percorso di preparazione atletica e tecnica molto articolato. Possiamo fieramente affermare di aver, negli anni, costituito una squadra che risulta essere tra le migliori in Italia». I risultati raggiunti in pedana hanno convinto i giudici di campionato, diretti dalla responsabile nazionale Teresa De Martino, ad effettuare una promozione con passaggio di categoria per gran parte delle atlete sannite che, quindi, a partire dal nuovo anno sportivo, militeranno in serie A e nelle categorie Silver. «Prevediamo di celebrare presto le vittorie della Nigrìsoli con i cittadini e le amministrazioni di San Giorgio del Sannio e Calvi - aggiungono -, dove sono presenti le due sedi della società sportiva. Intanto attendiamo la celebrazione ufficiale durante la "Cerimonia dei campioni" il 14 Ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Le campionesse italiane saranno premiate direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò».

Di seguito le atlete che hanno conseguito il titolo di campionesse italiane: Antonia Pellino, Noemi Bosco, Noemi Tina, Viola Maria Longhi, Francesca De Luca, Camilla Lardieri, Aurora Campanella, Melania Tretola, Francesca Serino, Serena Avella, Giorgia Testa, Roberta Russo, Karola Santoro, Chiara Martignetti, Noemi Rosa Santamaria, Marta Facchino, Elisa Ucci, Maira D'Ambrosio, Maria Carla Pica, Sofia Ciampi, Sara Simeone, Miriam De Matteo, Siria Guarente, Arianna Iris Pragliola e Sveva Lydia Di Donato.