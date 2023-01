Con l'approssimarsi del Carnevale si mobilitano le Pro Loco del Sannio. Dopo le manifestazioni organizzate nel periodo natalizio e di fine anno che le hanno viste impegnate a creare la gioia per tanti bambini con il villaggio di Babbo Natale e i doni portati dalla Befana, c'è uno spirito unico che anima le associazioni turistiche sannite: far rivivere il Carnevale.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia e le edizioni ridotte dello scorso anno, le Pro Loco intendono recuperare il tempo perduto mettendo in campo le energie necessarie per proporre appuntamenti divertenti e che richiamano l'antica e gloriosa tradizione del carnevale sannita.

La Pro Loco Samnium di Benevento dopo il successo riportato con la Rocca incantata che ha fatto registrare l'affluenza di oltre 2.700 turisti provenienti da fuori provincia e la visita di 1.300 alunni della scuola elementare e dell'infanzia, è pronta a ripartire con il Carnevale. «Abbiamo già in programma anticipa Pino Petito presidente della Samnium un incontro con i rappresentanti del Carnevale apollosano per la sfilata nel centro storico di Benevento di carri e maschere nella giornata di martedì grasso. Quest'anno spero che oltre alla rappresentanza dei carri dei comuni sanniti ci siano anche i carri allestiti dalle contrade beneventane che vantano una grande tradizione carnevalesca».

Come sempre Petito farà affidamento anche sulle società sportive e sulle associazioni di volontariato che operano sul territorio per arricchire la sfilata, invitando già da ora tutti, in particolare i bambini, ad indossare la maschera e prendere parte al corteo multicolore. «Gli ultimi anni con lo stop creato dalla pandemia e già con un precedente calo dell'interesse soprattutto dei giovani verso la tradizione carnevalesca locale lamenta Vincenzo Guarnieri presidente della Pro Loco Cominium di Cerreto Sannita vogliamo riportare in auge la nostra antica tradizione con la sfilata di carri allegorici accompagnati dal corteo delle maschere». Il Carnevale cerretese era una manifestazione di punta degli anni passati. Le feste nelle contrade, l'attività dei comitati locali facevano da apripista al Carnevale vero e proprio che vedeva la partecipazione di tutto il popolo cerretese. «Vogliamo risvegliare quel momento. Anzi creare uno spirito nuovo sostiene Guarnieri - per rivivere la tradizione del passato stimolando, con la sfilata dei carri costruiti in tutte le contrade, la voglia di vivere un momento divertente e di aggregazione». Lo svolgimento del Carnevale cerretese, per il quale è in programma nella prossima settimana una riunione operativa, è previsto per domenica 19 febbraio in modo da consentire, soprattutto a chi lavora, di poter godere in pieno della giornata che vedrà, oltre la sfilata in maschera, la disputa di giochi tradizionali, come il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, e per i bambini, la mascherina più bella. Non mancherà lo stand gastronomico con dolci tipici accompagnati da vino locale.

A Paupisi, Torrecuso e Solopaca già si lavora per la quinta edizione del Carnevale dell'amicizia, «Quest'anno anche Ponte ha chiesto di entrare a far parte del nostro carnevale condiviso. Il corteo dei carri allegorici accompagnato dalle mascherine anticipa il presidente della Pro Loco di Paupisi Dario Orsillo - si ripeterà nei vari centri che aderiscono all'iniziativa condivisa». Nel caso in cui anche Ponte dovesse fare parte della squadra l'evento partirà in anticipo domenica 12 febbraio per poi proseguire sabato 18 e domenica 19 e concludersi nella giornata di martedì grasso. Come sempre ogni comune aggiungerà alla sfilata di carri intrattenimento musicale, ballo in piazza, i giochi tradizionali e, naturalmente, stand gastronomici con le specialità tipiche del periodo carnevalesco accompagnate dal vino locale.