Sos sanità, la Cisl a Lombardi: «Convochi i sindaci»

Sanità, i sindacati si mobilitano e chiedono che venga migliorata la risposta assistenziale sul territorio. La Cisl Irpinia Sannio e la Federazione della funzione pubblica, con i rispettivi segretari generali Fernando Vecchione e Massimo Imparato, hanno chiesto al presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi di convocare una assemblea dei sindaci del territorio.





La nota, inviata anche al presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia, e ai direttori generali dell’Asl di Beneventoe dell’Azienda Ospedaliera San Pio, sollecitala necessità di «attivare un percorso di condivisione con i primi cittadini, per favorire soluzioni alle problematiche della sanità nel Sannio e dare risposte concrete alle persone e agli operatori del settore».

Per Vecchione e Imparato «è davvero fondamentale il contributo dei sindaci per assicurare ai cittadini delle aree interne e quanti lavorano nel mondo della sanità, risposte concrete e proposte da offrire a chi è deputato alla scelta in materia, per migliorare i servizi di assistenza e garantire il diritto alla salute per tutti.