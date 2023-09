Scuole, in “reggenza” anche l'amministrazione

Istituti scolastici, non solo i dirigenti ma anche i direttori dei servizi generali e amministrativi vengono chiamati, nel Sannio come nelle altre province campane, ad "accollarsi" un secondo istituto oltre a quello di titolarità. In questo secondo caso però i numeri sono decisamente diversi perché avranno un dsga "in condivisione" non tutti i 13 istituti privi di un dirigente in esclusiva, ma solo quelli sottodimensionati - quattro -, con un numero di iscritti inferiore agli attuali parametri di legge.

L'ufficio scolastico regionale, preso atto delle istanze presentate dai direttori titolari di scuole "normo-dimensionate" ha dunque affidato per l'anno scolastico 2023/24 gli incarichi aggiuntivi a Mariagrazia Santarelli (istituto comprensivo "De Blasio" di Guardia Sanframondi), Ciro Bagnoli (istituto superiore “Virgilio” di Benevento), Carmelina Orsillo (istituto superiore “Don Peppino Diana” di Morcone) ed Erika Vaccarella (istituto superiiore “Fragola” di Faicchio).